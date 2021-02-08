Синьцзян, , 19:27 — REGNUM Новый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) протяженностью 185 км введен в эксплуатацию в КНР. Как сообщает 8 февраля Синьхуа, он является частью маршрута, соединяющего северо-западные районы страны с восточным тихоокеанским побережьем общей длиной 3,4 тыс. км между административным центром Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Урумчи и приморским городом Ляньюньган в провинции Цзянсу.

Строительство данного участка от Ляньюньгана до Сучжоу, запущенное летом 2017 года, сопровождалось созданием соответствующей инфраструктуры, включая шесть железнодорожных станций. Проектная скорость движения пассажирских поездов составляет 350 км/час. С открытием участка время поездки между этими городами сократилось вдвое, до одного часа.