Москва, , 23:32 — REGNUM Ракетно-бомбовый комплекс «Гром-Э», испытанный недавно новейшим российским тяжёлым ударным беспилотником «Охотник», можно применять по самым разным целям, включая бронетехнику, укрепления и боевые надводные корабли, сообщил 27 января глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов интервью «Военно-промышленному курьеру».

Он рассказал, что ракетно-бомбовый комплекс «Гром-Э» создан на основе многоцелевой управляемой ракеты авиационного базирования Х-38МЭ, способной стать основой вооружения боевой авиации нового поколения.

Напомним, ракета Х-38МЭ, оснащающаяся несколькими вариантами головок самонаведения, принята на вооружение ВКС России в 2012 году.

Борис Обносов уточнил, что важнейшим принципом управляемого ракетно-бомбового комплекса «Гром-Э» является модульность, которая даёт комплексу «практически неограниченные возможности по созданию тех или иных модификаций».

«А высокие летно-технические характеристики позволяют реализовать практически круговую зону досягаемости, включая заднюю полусферу», — сказал Обносов.

Как сообщало ИА REGNUM, испытания ударного БПЛА «Охотник» проводятся в различных форматах, включая работу в паре с истребителем Су-57, а также в формате самостоятельного перехватчика воздушных целей.

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