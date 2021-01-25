Нанкин, Китай, , 01:53 — REGNUM В общей сложности 4838 точек зарядки электромобилей было построено в деревнях и поселках провинции Цзянсу на востоке Китая за прошедший год, сообщили в компании State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., передает агентство Синьхуа.

На конец 2020 года по всей провинции Цзянсу насчитывалось более 200 тыс. электромобилей и почти 100 тыс. станций зарядки. Большинство станций ранее были сконцентрированы в городских районах, что доставляло неудобство при использовании электромобилей жителями сёл, отметили в компании.

Регион инвестировал почти 370 млн юаней (около $57,2 млн) в строительство зарядных мощностей в 2020 году, а также разработал систему мониторинга зарядки для электромобилей, что позволяет фиксировать показатели батарей в момент зарядки.

Продажи электромобилей в Китае выросли на 10,9% в годовом исчислении до 1,37 млн единиц в 2020 году благодаря мерам стимуляции их использования, принятым властями страны в целях улучшения экологической обстановки, сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей.

Общее количество зарегистрированных электромобилей в Китае достигло 4,92 млн единиц на конец 2020 года, что почти на 30% больше в годовом исчислении, если верить официальной статистике, представленной Министерством общественной безопасности.