Пекин, , 12:48 — REGNUM Китайское национальное космическое управление (CNSA) выберет название для марсохода миссии «Тяньвэнь-1» с помощью опроса, в котором смогут принять участие все граждане Китая. Об этом сообщает газета China Daily.

Сбор предложение по названию первого китайского марсохода начался в июле 2020 года. Позже CNSA отобрало десять вариантов, включая Hongyi (что по-китайски значит «острый ум»), «Цилинь» (существо из китайской мифологии) и «Нэчжа» (персонаж из буддийской мифологии). Окончательный выбор будет сделан по итогам голосования, запущенного на сайте CNSA.

Отмечается, что официально название китайскому марсоходу будет присвоено только после успешной посадки спускаемого модуля на Марс. Ожидается, что этот состоится в мае 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Китай запустил свою первую миссию к Марсу «Тяньвэнь-1». В состав миссии входит орбитальный аппарат, спускаемый модуль и марсоход.

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