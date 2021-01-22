Санкт-Петербург, 22 января 2021, 12:41 — REGNUM На петербургском Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) из цеха вывели корабль противоминной обороны «Пётр Ильичёв» проекта 12 700 «Александрит». Об этом ИА REGNUM 22 января сообщили на предприятии.

Корабль ПМО «Пётр Ильичёв»
Корабль ПМО «Пётр Ильичёв»
Средне-Невский завод

К концу 2020 года специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами.

«Дальнейшие достроечные работы будут проводиться вне цеха», — объяснили на заводе.

Теперь предстоит установить второй ярус надстройки тральщика, смонтировать башенно-мачтовое устройство, антенны и общекорабельные системы. Спуск корабля на воду запланирован на февраль 2021 года.

Корабль ПМО «Пётр Ильичёв» был заложен в июле 2018 года. Он стал шестым кораблём линейки проекта 12 700 «Александрит», строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведёт по заказу ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Ранее завод передал заказчику четыре корабля этого проекта. Еще четыре находятся на верфи в разной степени готовности.

Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии, что на 20% легче металлического.

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