Гаррисберг, США, , 13:50 — REGNUM Американские учёные Центра электрохимических моторов из Пенсильвании заявили о разработке нового типа аккумуляторов для электрокаров, которые заряжаются за 10 минут. Об этом сообщается на сайте Interesting Engineering.

Помимо того, что новая литий-железо-фосфатная батарея сможет быстро заряжаться, она также станет более компактной, мощной, а также дешевле нынешних аккумуляторов.

Запас хода электрокаров на таком аккумуляторе будет равен минимум 400 км (при ёмкости в 40 кВт-ч). Самая большая мощность, доступная для электрических автомобилей с такой батареей, составит 300 кВт, а ускоряться до «сотни» они смогут за три секунды. Срок работы батарей составит более 3 млн км пробега.

Директор центра Чао Ян-Ван сообщил, что при условии открытия массового производства автомобилей с такими аккумуляторами их цена будет сопоставима с нынешней стоимостью машин с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее стало известно, что компания Panasonic планирует выпускать аккумуляторные батареи, которые получили неофициальное название «бисквитные». Они имеют характерную форму, похожую на упаковку круглого бисквитного печенья. Ресурс работы таких батарей достигает 1600 тыс. км пробега.

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