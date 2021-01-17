Москва, , 14:35 — REGNUM Отключение первого энергоблока БелАЭС после срабатывания системы защиты генератора вызвало беспокойство в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 17 января в социальной сети Facebook.

«Даже российские ядерные реакторы не хотят работать с Лукашенко. Это четвёртое отключение? Я сбился со счета», — задаётся вопросом Vlad V.

Некоторые пользователи отметили, что, несмотря на отключение, БелАЭС продемонстрировала свою безопасность. Граждане уверены, что решение отключить энергоблок является правильным и призвано исключить даже мельчайшую вероятность появления аварийной ситуации.

«Система сработала отлично. Проводится тестирование систем и оборудования», — пишет Вера Г.

Часть комментаторов из Украины выразили свою обеспокоенность тем, что, в случае аварии на БелАЭС, могут пострадать жители соседнего государства. Эти люди не считают работу станции безопасной.

«А этот «Троянский конь» от России далеко от белорусско-украинской границы?», — беспокоится Дмитрий Ч.

Нашлись и те пользователи, которые поделились европейским опытом и отметили, что в Бельгии также случаются аварийные отключения. Люди уверены, что БелАЭС куда безопаснее по той причине, что построена с использованием современных технологий, в то время, как «старые» станции постепенно вырабатывают свои ресурсы.

«У нас в Бельгии уже несколько аварийных отключений было. Вот где страшно. Так как станции уже давно отработали свой срок», — поделился Валерий П.

Напомним, 16 января первый энергоблок БелАЭС был отключён от сети после срабатывания системы защиты генератора.