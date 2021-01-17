Москва, , 13:54 — REGNUM Быстрая разрядка батареи смартфона, а также её вздутие могут свидетельствовать о неисправности аккумулятора. Об этом сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко агентству «Прайм».

Эксперт рассказал, что при быстрой разрядке смартфона рекомендуется проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. К разрядке аккумулятора может приводить некорректная работа какого-либо приложения.

Если проблема не связана с программным обеспечением, то рекомендуется осмотреть батарею устройства. Вздутие аккумулятора может свидетельствовать о повреждении батареи.

Кузьменко подчеркнул, что смартфоны со вздувшимися аккумуляторами, а также перегревшиеся под прямыми солнечными лучами или промокшие аппараты не рекомендуется подключать к электрической сети.

«Если влияние проблем с батареей стало ощутимым для работы телефона, как правило, остается единственный вариант — отнести его в ремонтный сервис. Продолжать эксплуатировать батарею, которая неисправна, не стоит — она может вздуться и взорваться», — подытожил эксперт.

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