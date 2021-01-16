Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Суд в США признал оправданным штраф в размере $502,8 млн за нарушение компанией Apple патентных прав разработчика программного обеспечения VirnetX. Об этом сообщает агентство Reuters.

Разбирательство Apple и VirnetX длится более десяти лет. В VirnetX считают, что Apple использовала принадлежащие ей технологии при реализации нескольких функций в смартфонах iPhone и планшетах iPad.

В октябре 2020 года суд присяжных в США вынес решение в пользу VirnetX, обязав Apple выплатить компенсацию в размере $502,8 млн. Позже Apple попыталась оспорить это решение и добиться снижения штрафа.

Судья федерального окружного суда США в штате Техас Робер Шредер признал законным это решение и отклонил запрос Apple о проведении нового судебного разбирательства. Он подтвердил, что Apple должна выплатить VirnetX $502,8 млн. Отмечается, что с учётом процентов общая сумма выплаты Apple по двум искам VirnetX может превысить $1,1 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple обязали выплатить более $500 млн за нарушение патентов VirnetX