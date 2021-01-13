Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Электрический кроссовер Tesla Model Y успешно прошёл краш-тест. Видео с испытаний размещено на канале RealSafeCars в YouTube.

Во время испытаний передняя часть испытуемого автомобиля врезалась в неподвижный барьер на скорости 35 миль в час (около 56 км/ч).

Также в ходе тестов было сымитировано боковое столкновение в авто с объектом весом 3015 фунтов (около 1,4 т), движущимся со скоростью 38,5 миль/час (около 62 км/ч).

Отмечается, что Tesla Model Y отлично показала себя во всех испытаниях на безопасность. Авто получило максимальные пять баллов во всех испытаниях.

Также специалисты проверили системы предупреждения о лобовом столкновении, выезде с полосы движения, а также опцию экстренного торможения. Всё оборудование также получило высокую оценку.

Напомним, премьера электрокроссовера Tesla Model Y прошла в марте 2019 года, а массовое производство авто началось в Соединённых Штатах в январе 2020 года.

Читайте также: Появились подробности о бюджетном электрокаре Tesla