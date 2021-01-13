Москва, , 08:52 — REGNUM Устройство для выполнения ручных операций на поверхности других планет запатентовано ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия». Содержание патента распространил Федеральный институт промышленной собственности.

В документе указано, что «группа изобретений относится к средствам и методам выполнения ручных операций в вакууме, на поверхности планет, в опасных газовых и жидких средах». Речь идёт о гермокабине, функциональном блоке, средствах вакуумирования и гермокрышке с фрагментом скафандра.

Для названных устройств разработана колесная ходовая платформа. В гермокабине есть блистер — куполообразный прозрачный выступ, иллюминаторы, кислородный баллон и инструменты.

С помощью гермокабины космонавты смогут выполнять работы, связанные с эксплуатацией и ремонтом объектов инфраструктуры, в том числе на поверхности Луны и Марса. Перед выполнением работ кабину отстыковывают от базового модуля, предварительно в ней создают нужное давление. По окончании работ кабина стыкуется с модулем.

Подобные устройства, говорится в патенте, потребуются при обслуживании таких объектов инфраструктуры, как полупромышленные технологические установки, минифабрики, химические производства, которые в будущем появятся на Луне.