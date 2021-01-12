Тегеран, , 21:24 — REGNUM Вертолётоносец «Макран» и ракетный корабль «Зерех» («Броня») пополнили флот ВМС Ирана, сообщает 12 января IRNA.

«Броня» названа одним из самых мощных кораблей Ирана, обладающих высокой скоростью и манёвренностью.

Вертолётоносец спроектирован для обеспечения манёвров в дальней морской зоне, то есть в северной части Индийского океана, в Баб-эль-Мандебском проливе и в Красном море. «Макран» рассчитан на шесть вертолётов, быстроходные катера и отряды морского спецназа.

Обе новинки минобороны Ирана представит на военных учениях «Мощь», которые будут проходить два дня, начиная с 13 января, в Оманском заливе. С завтрашнего дня оба корабля поступают на вооружение ВМС Ирана.

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