Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назначило проведение огневого испытания основной ступени ракеты-носителя Space Launch System на 17 января. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Сверхтяжёлая ракета-носитель Space Launch System (SLS) разрабатывается специалистами NASA для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты. Эта ракета является ключевым компонентом лунной программы США, предусматривающей высадку на Луне в 2024 году.

Первое статическое огневое испытание главной ступени SLS должно состояться 17 января в Космическом центр им. Джона Стенниса в штате Миссисипи. Планируется, что в ходе испытания будут запущены все четыре двигателя RS-25 основной ступени ракеты-носителя.

Ранее в NASA рассчитывали провести эти испытания летом 2020 года. Тесты были задержаны из-за технических проблем и временного закрытия испытательного центра из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре 2020 года руководитель программы пилотируемых космических полётов NASA Кэти Людерс заявила, что общая стоимость разработки ракеты-носителя SLS оставит около $9,1 млрд.

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