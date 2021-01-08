Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту спутник связи Turksat 5A. 8 января об этом сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

Запуск проводился с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Первая ступень частично многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 была успешно возвращена после запуска. Ранее эта ступень использовалась для запуска спутника GPS SV03 и двух миссий по программе Starlink.

Спутник Turksat 5A был произведён для турецкого спутникового оператора Turksat компанией Airbus Defence and Space. Этот космический аппарат будет использоваться для предоставления услуг телевизионного вещания на территории Турции и в других регионах. Для введения спутника в эксплуатацию потребуется несколько месяцев. Расчётный срок работы спутника Turksat 5A составляет 30 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января основатель компании SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира благодаря росту стоимости акций другой принадлежащей ему компании — Tesla.