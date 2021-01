Сеул, , 08:22 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Motors представила новый логотип компании в ходе светового шоу. Представление транслировалось на YouTube-канале компании.

В световом шоу в небе над южнокорейским городом Инчон было задействовано 303 дрона. Летательные аппараты синхронно выпустили сотни фейерверков, образовавших лого компании. Прежние красно-белый логотип с разборчивыми буквами Kia сменился на чёрно-белые буквы, выполненные в футуристическом дизайне.

Президент и генеральный директор Kia Сон Хо Сун объяснил, что мировая автомобильная индустрия переживает эпоху быстрой трансформации. Он добавил, что смена логотипа и слогана отражает стремление компании к новым глобальным целям.

Также в компании решили отказаться от предыдущего слогана «Сила удивлять» (The Power to Surpris). Вместо него теперь будет использоваться слоган «Движение, которое вдохновляет» (Movement that inspires).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Kia Motors заявили, что дилеры компании продали в России двухмиллионный автомобиль.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания KIA продала в России двухмиллионный автомобиль