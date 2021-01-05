Токио, , 14:59 — REGNUM По итогам 2020 финансового года Fujifilm станет крупнейшим производителем медицинского оборудования в Японии. Об этом сообщает газета Nikkei Asian Review.

По оценкам экспертов, по итогам текущего финансового года, заканчивающегося в марте, объём продаж медицинского бизнеса Fujifilm достигнет 700 млрд йен ($6,81 млрд). Это позволит Fujifilm стать крупнейшим производителем медицинской техники в Японии, обойдя текущего лидера — корпорацию Terumo.

Компания Fujifilm была создана в 1934 году. Основной продукцией компании являлась фото и киноплёнка, а также фотоаппараты и фотоминилаборатории. Позже компания начала производить рентгеновскую плёнку и некоторую другую медицинскую продукцию.

Резкий спад спроса на фотоплёнку из-за роста популярности цифровых фотокамер вынудил компанию пересмотреть приоритеты и активизировать развитие медицинского подразделения. В 2008 году Fujifilm вышла на фармацевтический рынок, приобретя 66% акций компании Toyama Chemical.

Позже Fujifilm поглотила ряд небольших медицинских компаний, включая Japan Tissue Engineering, Cellular Dynamics International и Wako Pure Chemical Industries. Ещё одним направлением деятельности компании стала разработка программного обеспечения для медицинского оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года компания Fujifilm Toyama Chemical подала в министерство здравоохранения Японии заявку на одобрение препарата от гриппа Avigan для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

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