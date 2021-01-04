Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Посадка спускаемого аппарата миссии «Марс 2020» на Марс запланирована на 18 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Миссия «Марс 2020» была запущена 30 июля 2020 года. В состав миссии входит марсоход Perseverance и вертолёный дрон Ingeniuity, который будет использоваться для изучения возможностей полётов в разряженной атмосфере Марса.

«Отметьте эту дату: Perseverance совершит посадку на Марсе 18 февраля 2021 года», — сообщается на странице миссии.

Конструкция марсохода Perseverance основана на базе аппарата Curiosity, работающего на Марсе с августа 2012 года. Perseverance будет использоваться для изучения поверхности планеты и геологических процессов в марсианской коре.

Ещё одной целью марсохода Perseverance станет забор марсианского грунта. Планируется, что позже эти образцы будут доставлены на Землю в рамках миссии Mars Sample Return Mission, запуск которой планируется на 2026 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре миссия «Марс 2020» успешно выполнила коррекцию траектории полёта на пути к Марсу.

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