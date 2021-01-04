Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало контракт с тремя частными компаниями на разработку ракеты-носителя лёгкого класса. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Контракт в рамках программы NASA Venture Class Launch Services (VCLS) Demo 2 был заключён с компаниями Astra Space, Firefly Aerospace и Relativity Space. Разрабатываемая ракета-носитель будет использоваться для запуска небольших спутников формата кубсат общей массой от 30 до 95 кг. Общая сумма контракта составила $16,7 млн.

Планируется, что каждая из трёх компаний разработает свой носитель и проведёт по одному испытательному запуску. После этого в NASA примут решение о масштабных закупках лёгких ракет-носителей и запуске серийного производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре компания Astra Space провела неудачный испытательный запуск ракеты-носителя Rocket. Технический директор Astra Адам Лондон заявил, что предварительной причиной неудачи запуска стал сбой в работе программного обеспечения.

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