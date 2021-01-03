Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Список из десяти самых ожидаемых видеоигр 2021 года представили авторы журнала The Hollywood Reporter.

Возглавил рейтинг находящаяся в разработке видеоигра серии God of War. Новая игра станет сюжетным продолжением проекта 2018 года, ожидается, что она получит название God of War: Ragnarök. Релиз игры для консоли PlayStation 5 состоится в 2021 году, точная дата премьеры не называется.

Ещё одним ожидаемым проектом названа третья игра серии Hitman. Игра выйдет 20 января для персональных компьютеров, сервиса Google Stadia, консолей Xbox One, Xbox Series X и PlayStation 5. Замкнул тройку самых ожидаемых видеоигр шутер Halo Infinite, разрабатывающийся американской студией 343 Industries для Xbox One, Xbox Series X/S и персональных компьютеров.

Также в десятку самых ожидаемых видеоигр вошла action/RPG Gotham Knights, RPG с открытым миром во вселенной книг о Гарри Поттере Hogwarts Legacy, шутер Far Cry 6, приключенческая игра Twelve Minutes, Horizon Forbidden West и новая игра серии Resident Evil 8: Village.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что американская компания Apple снимет художественный фильм по мотивам истории создания видеоигры «Тетрис».

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