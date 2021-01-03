Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Агентство космического развития (подразделение министерства обороны США) заключило контракт с американской компанией SpaceX на запуск 28 спутников. Об этом сообщает портал SlashGear.

Первые запуски по заключённому контракту должны состояться в 2022 году. Пуски будут производиться с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. Общая сумма контракта составила $150,4 млн.

20 из 28 спутников, которые будут выедены на орбиту в рамках этого контракта, станут основой экспериментальной спутниковой группировки для военной связи Transport Layer.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2020 года компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США.

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