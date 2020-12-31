Вашингтон, , 13:04 — REGNUM К концу 2020 года под управлением операционной системы Windows XP работает меньше 1% всех компьютеров в мире. Об этом сообщает портал Softpedia.

Microsoft (сс) Mike Mozart

Компания Microsoft выпустила операционную систему Windows XP в октябре 2001 года. Официальная поддержка этой версии системы была прекращена в апреле 2014 года, однако она продолжала использоваться на миллионах компьютерах по всему миру.

В августе 2020 года она была установлена на более чем 25 млн компьютерах или 1,26% от общего числа. Доля компьютеров под управлением Windows XP упала ниже 1% только в декабре 2020 года.

Лидером среди распространённости операционных систем остаётся Windows 10 — эта ОС работает на более 64% компьютеров в мире. При этом другая неподдерживаемая система от Microsoft — Windows 7 — не спешит сдавать позиции. К концу 2020 года под управлением Windows 7 работает более 20% всех компьютеров в мире.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре в открытый доступ утёк исходный код операционной системы Windows XP.

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