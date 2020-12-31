Пекин, , 03:49 — REGNUM Первый в своем роде железнодорожно-автомобильный мост через море открылся в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

Верхний ярус моста протяженностью 14,5 км, был открыт для движения 30 декабря в качестве части скоростного шоссе, соединяющего островной уезд Пинтань с округом Чнлэ столицы провинции города Фучжоу, сообщили в компании Fujian Expressway Group Co., Ltd.

Верхний ярус имеет шесть полос для движения автомобилей со скоростью 100 км/ч. С открытием шоссе, всего час потребуется чтобы добраться до Фучжоу и Пинтаня, где расположена Пинтаньская всеобъемлющая пилотная зона, созданная в 2009 году.

В настоящее время в пилотной зоне находится около 1000 тайваньских фирм. Тайваньские соотечественники теперь могут более удобно путешествовать во многие части материка после прибытия в Пинтань морем.

Нижний ярус моста представляет собой участок железной дороги Фучжоу — Пинтань с расчетной скоростью 200 км/час, который вступил в строй 26 декабря.