Тайбэй, , 08:50 — REGNUM Тайваньская компания MediaTek впервые вышла на первое место в мире по объёму поставок чипов для смартфонов по итогам третьего квартала 2020 года. Об этом сообщает исследовательская компания Counterpoint Research.

По оценкам аналитиков Counterpoint Research, в третьем квартале текущего года во всём мире было продано 100 млн смартфонов, оснащённых чипами MediaTek. Благодаря этому MediaTek впервые стала крупнейшим производителем чипов для смартфонов с долей рынка около 31%.

Доля рынка уступившего лидера американского производителя Qualcomm составила 29%. В пятёрку крупнейших производителей чипов для смартфонов также воли компании дочерняя компания Huawei HiSilicon (12%), Samsung (12%) и Apple (также 12%).

Эксперт Дейл Гай объяснил рост поставок чипов MediaTek несколькими факторами. Во-первых, тайваньский производитель показал высокие результаты по производству чипов для смартфонов среднего ценового сегмента ($100−250). Во-вторых, на рост поставок MediaTek повлияли санкции, введённые правительством США в отношении компании Huawei.

«Доступные микросхемы MediaTek, производимые на мощностях TSMC, стали для многих OEM-производителей первой возможностью быстро заполнить пробел, вызванные отсутствием Huawei. Сама Huawei также закупила значительное количество чипов MediaTek перед запретом поставок», — объяснил аналитик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле эксперты заявили, что в 2021 году Huawei может стать крупнейшим клиентом компании MediaTek.

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