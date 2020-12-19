Москва, , 09:10 — REGNUM В следующем году Роскосмос планирует осуществить с космодрома «Восточный» в Амурской области запуск российской лунной миссии и около шести коммерческих пусков спутников OneWeb. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации напомнил, что в 2020 году планировалось проведение четырёх коммерческих пусков спутников британской компании OneWeb. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции пусковая программа была приостановлена. Единственный пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb с «Восточного» в текущем году состоялся 18 декабря.

«Но эти запуски никуда не пропадают, они перейдут на 2021 год», — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что в следующем году с «Восточного» планируется шесть или более пусков по контракту с Arianespace и OneWeb. Глава Роскосмоса напомнил, что ещё одним запуском, планируемым на «Восточном» на 2021 год, является миссия «Луна-25».

«Луна-25» (также известная как «Луна-Глоб») станет первой российской автоматической миссией к Луне в постсоветский период. Запуск последней советской лунной миссии «Луна-24» состоялся в 1976 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Роскосмосе заявили, что запуск миссии «Луна-25» планируется на 1 октября 2021 года.

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