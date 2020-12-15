Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 06:40 — REGNUM Смартфон iPhone 6 бразильского режиссёра-документалиста Эрнесто Галиотто практически не получил повреждений после того, как упал с высоты полёта самолёта. Об этом 14 декабря сообщил портал Globo.

Галиотто рассказал, что он решил снять на свой iPhone 6 видео, когда пролетал на легкомоторном самолёте над пляжем Кабу-Фриу (штат Рио-де-Жанейро). В какой-то момент порыв ветра «вырвал» устройство из его рук. На следующий день режиссёр при помощи приложения Find My нашёл смартфон, который, к его удивлению, почти не пострадал, повреждения получила лишь защитная плёнка экрана.

Примечательным является то, что момент, когда Галиотто выронил iPhone 6 из рук, был запечатлён камерой, установленной в самолёте. Кроме того, смартфон, падавший с высоты на протяжении 15 секунд, также заснял происходящее на видео.

Напомним, компания Apple представила iPhone 6 9 сентября 2014 года. Эти устройства были сняты с производства 7 сентября 2016-го.

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