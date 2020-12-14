Циндао, Китай, , 03:43 — REGNUM Центр трансфера технологий открылся в Китае с целью ускорить международного сотрудничество и трансфер технологий в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает агентство Синьхуа.

Центр трансфера технологий между Китаем и странами-членами ШОС, открытый в провинции Шаньдун на востоке Китая, имеет площадь почти 20 тыс. кв метров. Он поделен на зоны технологического трансфера и трансформации, выставочную зону культурных обменов, зону инноваций и прочих услуг.

Задачей центра является стать новой платформой для международного научно-технического сотрудничества, а также культурных, экономических и торговых обменов, сообщили в правительстве Циндао.

На 19-м заседании Совета глав правительств стран-членов ШОС, которая прошла 7 декабря, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал усилить каталитическую роль научно-технических инноваций.

В рамках научно-технического инновационного плана действий в рамках инициативы «Пояса и пути» Китай уже построил пять национальных платформ трансфера технологий к октябрю 2020 года.

Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства науки и техники КНР Чжао Цзин заявил, что Китай будет активно способствовать международному трансферу технологий и совместно искать новые драйверы экономического роста после создания центра.