Джакарта, , 15:38 — REGNUM Руководство американской компании SpaceX начало переговоры с правительством Индонезии о возможном строительстве стартовой площадки для космических пусков. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

С идей строительства космодрома в Индонезии выступил президент страны Джоко Видодо в ходе телефонного разговора с основателем SpaceX Илоном Маском. Отмечается, что в январе компания SpaceX планирует отправить делегацию в Индонезию для изучения возможностей партнёрства.

Также правительство Индонезии ведёт переговоры с другой компанией, принадлежащей Маску. В октябре стало известно, что компания Tesla ведёт переговоры с министерством промышленности Индонезии о возможном строительстве автомобильного завода на острове Ява.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 декабря в ходе испытаний в США на полигоне SpaceX был уничтожен прототип космического корабля Starship.