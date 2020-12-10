Москва, , 23:07 — REGNUM В Западном военном округе (ЗВО) системы противовоздушной обороны (ПВО) и боевая авиация будут объединены новой единой автоматизированной системой управления (АСУ), сообщает 10 декабря газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Такая интеграция обеспечит создание единой системы противовоздушной обороны на пространстве от Санкт-Петербурга до Воронежа.

Интегрированная АСУ будет формироваться в составе шестой армии Военно-воздушных сил России ПВО Западного военного округа уже в 2021 году. В систему будут включены несколько цифровых подсистем, управляющих истребительными авиационными частями, зенитно-ракетными комплексами, а также системами РЛС и РЭБ.

Ранее аналогичная система была построена в Крыму и с 2018 года единая АСУ интегрирует наземные и авиационные компоненты ПВО Крымского полуострова.

Повышение технического уровня системы ПВО именно на западных границах России обусловлено международной обстановкой, отмечают военные источники издания.

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