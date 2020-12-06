Пекин, , 07:13 — REGNUM Спускаемый модуль автоматической межпланетной миссии «Чанъэ-5» провёл успешную стыковку с орбитальным модулем. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Спускаемый модуль миссии «Чанъэ-5» совершил посадку на поверхность Луны 1 декабря. Аппарат провёл забор около 2 кг лунного грунта, после чего вернулся на орбиту вокруг луны.

6 декабря спускаемый модуль успешно состыковался с основным аппаратом, остававшимся на окололунной орбите. В CNSA отмечают, что впервые операция по стыковке двух аппаратов на окололунной орбите впервые была проведена в автоматическом режиме. Планируется, что возвращаемая капсула миссии «Чанъэ-5» совершит посадку в определённом районе на севере Китая в середине декабря.

В случае успешного завершения миссии Китай станет третьей страной, получивший лунный грунт с помощью космического аппарата. Ранее эта операция совершалась только советскими станциями «Луна» и американскими кораблями «Аполлон».

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