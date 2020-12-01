Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Командование ВМС США решило списать универсальный десантный корабль Bonhomme Richard, пострадавший в результате июльского пожара. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба ВМС США.

«После тщательного изучения ВМС приняли решение списать USS Bonhomme Richard… в связи со значительными повреждениями, полученными во время пожара в июле», — говорится в распространённом пресс-релизе.

По оценкам американских военных, ремонт корабля может обойтись более чем в $3 млрд и занять от пяти до семи лет. В связи с этим

В военно-морском ведомстве США пришли к выводу, что восстановление Bonhomme Richard нецелесообразно в связи с ожидаемыми сроками от пяти до семи лет и стоимостью ремонта более чем в $3 млрд. Также эксперты ведомства посчитали невыгодным и переоборудование корабля под альтернативные (не десантные) задачи.

Напомним, 12 июля в порту Сан-Диего (штат Калифорния) загорелся десантный корабль Bonhomme Richard. Во время пожара, который удалось потушить лишь спустя четыре дня, пострадало не менее 63 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной пожара универсального десантного корабля ВМС США Bonhomme Richard на базе в Сан-Диего (штат Калифорния) мог стать поджог.

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