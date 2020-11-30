Москва, , 15:33 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen получил в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновлённую модель Tiguan. Документ размещен в базе Росстандарта.

Ожидается, что модернизированный Tiguan появится на российском авторынке до конца нынешнего года.

Гамма моторов нового автомобиля будет состоять из 125-сильного бензинового движка рабочим объёмом 1,4 л, 150-сильного мотора такого же объёма, а также двухлитрового двигателя производительностью 180 и 220 л. с.

Силовые агрегаты сочетаются с механической шестискоростной трансмиссией и «роботом» DSG на шесть и семь скоростей. Привод у новинки на выбор будет как передний, так и полный.

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan получит четыре комплектации: Respect, Status, Exclusive и R-Line.

Ранее в России Одобрение типа транспортного средства на выпуск хэтчбека Picanto получила компания KIA. Производить модель планируют на калининградском предприятии «Автотор».

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