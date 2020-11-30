Анкара, , 14:05 — REGNUM Пакистанский военный корабль OPV 1900 30 ноября прошел через пролив Босфор, направляясь из порта в Румынии в Пакистан. При прохождении через пролив на корабле был поднят флаг Турции. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

12 ноября 2020 года ВМС Пакистана был передан новый корвет под названием PNS TABUK, выпущенный голландской компанией «Дамен». Данный военный корабль был выпущен для министерства обороны Пакистана в рамках договора, подписанного с компанией «Дамен» в 2017 году. Корабль был построен на одной из верфей компании «Дамен» в Румынии.

PNS TABUK — это многоцелевой, высоко адаптируемый корабль, способный выполнять широкий спектр операций в трудных морских условиях. Он способен одновременно размещать вертолет и БПЛА, а также две надувные лодки с твердым корпусом.

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