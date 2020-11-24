Москва, , 08:25 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предустановки российского программного обеспечения на ряд электронных устройств, которые были произведены после 1 января 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отечественное ПО будет обязательным для установки на реализуемые в России смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и смарт-телевизоры.

Так, на смартфоны и планшеты будут предустанавливать в том числе браузеры, социальные сети, новостные агрегаторы, приложение «Госуслуги», платежную систему «Мир», а также антивирусы и программы, которые обеспечивают доступ к социально значимым ресурсам.

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В смарт-телевизоры установят отечественный браузер, аудиовизуальный сервис, поисковик и соцсети. В стационарный компьютер — браузеры, антивирусы, российское офисное ПО.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает производителей различных гаджетов, в частности смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией Smart TV, предустанавливать на свою продукцию российское ПО. Закон должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, однако действие закона было перенесено на 1 января 2021 года.

Южнокорейская компания Samsung и китайская Xiaomi уже заявили о готовности выполнять данное требование при продажах своей продукции на российском рынке.

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