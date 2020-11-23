Нью-Дели, , 23:03 — REGNUM Военно-морские силы Индии получили в свои арсеналы первую серийную тяжелую торпеду «Варунастра», разработанную и производящуюся отечественной промышленностью, сообщает 23 ноября Naval News.

По данным издания, первая торпеда была передана флоту 21 ноября.

Индийская тяжелая 533-мм торпеда «Варунастра» разработана Военно-морской научно-технологической лабораторией (NSTL) Организации оборонных исследований и разработок (DRDO).

Начало опытно-боевой эксплуатации этой торпеды в ВМС Индии началось в 2018 году, а компания-производитель Bharat Dynamics Limited (BDL) получила лицензию на серийное производство таких торпед.

Торпеда «Варунастра» предназначена для вооружения надводных кораблей. Вариант боеприпаса для подводных лодок на вооружение еще не принят.

Тяжелая 533-мм противолодочная торпеда общей массой 1500 кг имеет 250-кг боевую часть и способна развивать скорость до 40 узлов.

Электрическая силовая установка мощностью 250 кВт обеспечивает дальность действия торпеды до 21 морской мили.

Торпеда может поражать подводные цели на глубине до 400 метров, наводясь на них при помощи активно-пассивного акустического самонаведения, дублированным с модулем GPS-навигации. На сегодняшний день по двум контрактам ВМС Индии заказали 136 единиц торпед типа «Варунастра».

Читайте ранее в этом сюжете: ВМФ России следит за американским эсминцем, зашедшим в Черное море