Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Благодаря переходу на процессоры собственного производства M1 Apple сможет сэкономить только в 2020 году $2,5 млрд. Об этом 19 ноября сообщил портал Wccftech.

Глава отдела стратегии развития искусственного интеллекта компании IBM Сумит Гупта заявил, что производство M1 обходится Apple в $40-$50 за один экземпляр, при том, что компания платила Intel около $200 за покупку одного процессора Core i5.

Таким образом, собственное производство процессоров обходится Apple в четыре раза дешевле. Аналитик отметил, что его оценки приблизительные и что в будущем объём затрат Apple может измениться.

Напомним, Apple представила процессор M1 10 ноября 2020 года. Ранее в сеть «утекли» результаты «одноядерных» и «многоядерных» тестов Cinebench R23, которые показали уровень производительности процессора в сравнении с его конкурентами от AMD и Intel.

Читайте ранее в этом сюжете: Мобильный процессор Apple M1 был «уничтожен» конкурентами в ходе тестов