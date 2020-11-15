Пекин, , 08:49 — REGNUM Общее количество базовых станций мобильной связи стандарта 5G в Китае достигло почти 700 тысяч. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

По данным агентства, число базовых станций 5G в два раза превысило общее количество таких станций во всех странах мира. За первые девять месяцев 2020 года в Китае было построено более 500 тысяч новых базовых станций 5G. Планировалось, что эта программа будет выполнена только к концу года.

Министр промышленности и информатизации КНР Лю Лехун добавил, что общее число терминалов, связанных с сетью 5G, превысило 180 млн. При этом он отметил, что «вводная фаза» в развитии 5G в Китае продлится ещё три года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре число пользователей связи стандарта 5G в Китае превысило 60 млн человек.

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