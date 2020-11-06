Хэфэй, Китай, , 03:14 — REGNUM Сооружение длинного акведука было завершено в рамках мегапроекта водоотведения в столице провинции Аньхой городе Хэфэе на востоке Китая, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Стальной акведук, который имеет вес 21 тыс. тонн, перекидывается над каналом с пролетом в 110 метров. Архитекторы утверждают, что это самый длинный пролет в такого рода сооружениях в мире.

Акведук разрабатывался как «река над рекой», которая будет поставлять воду более чем 13 млн жителям городов Хэфэй и Луань в провинции Аньхой, а также выступать в роли двустороннего судоходного канала, отметил, один из главных конструкторов проекта Ян Шаньхун.

Строительство акведука было завершено почти на два месяца быстрее плана, даже несмотря на эпидемию нового коронавируса, наводнения и прочие бедствия, которые преследовали строителей летом, сообщил главный инженер проекта Чжан Цзяньцзинь.

Весь проект отведения воды имеет протяженность 723 км и берет воду из реки Янцзы, которая затем перебрасывается в реку Хуайхэ, после чего уже поступает в 15 городов вдоль канала. Основная фаза строительства должна завершиться к 2022 году.