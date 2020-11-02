Москва, , 10:11 — REGNUM В 2023 году будут начаты бросковые испытания системы аварийного спасения (САС) нового российского пилотируемого космического корабля «Орел». Об этом 2 ноября сообщил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН Юрий Соломонов.

«Это так называемый ракетный блок аварийного спасения для пилотируемых пусков на больших носителях. Работа строится таким образом, чтобы в 2023 году провести первые бросковые испытания. Натурные», — приводит слова генерального конструктора ТАСС, которые он сказал в ответ на соответствующий вопрос.

Также Соломонов указал, что на данные работы уже выделены денежные средства и они ведутся в соответствии с плановым порядком и подчеркнул, что новая система спасения очень является сложной с точки зрения функционирования.

Отметим, новый пилотируемый космический корабль «Орел» разрабатывается для того, чтобы использоваться в российской программе исследования и освоения Луны.