Наньчан, Китай, , 04:29 — REGNUM Разработанный в Китае региональный реактивный авиалайнер ARJ21 был поставлен авиакомпании Jiangxi Air, став уже 38-й машиной, дошедшей до клиентов, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Как отметили в Коммерческой авиационной корпорации Китая (COMAC), Jiangxi Air получила самолет, который прошел тестовые испытания в летном центре в Наньчане, столице провинции Цзянси. Таким образом, ужей третья машина пополнила флот авиакомпании.

Базирующаяся в Наньчане компания Jiangxi Air в настоящее время эксплуатирует парк из 13 самолетов, включая три самолета ARJ21. Авиакомпания совместно с COMAC работает над тем, чтобы стать центром эксплуатации отечественных гражданских самолетов.

ARJ21 — первый в Китае турбовентиляторный региональный пассажирский лайнер, рассчитанный на вместимость от 78 до 90 посадочных мест и дальность полета до 3700 км. Он может летать в горных регионах и адаптироваться к различным условиям.