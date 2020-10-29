Сеул, , 13:37 — REGNUM Южнокорейская компания KIA займётся разработкой военного вездехода all-terrain vehicles (ATV) нового поколения на основе шасси вседорожника Mohave. Об этом сообщает издание «Военное дело».

По информации журналистов издания, на «тележке» можно будет разместить военные машины весом от 2,5 до 5 тонн. Ожидается, что создание испытательного прототипа начнётся уже в 2020 году. При этом испытания военного автомобиля стартуют только в 2021 году.

Сообщается, что использовать будущий вездеход будут не только в военных целях. Авто будет актуально для применения в туристическом и промышленном секторах.

Под капотом машины работает дизельный мотор рабочим объёмом семь литров, который сочетается с автоматической коробкой передач. Кроме того, специалисты компании прорабатывают совместно с военными вопрос о применении движка на водороде.

Напомним, на сегодняшний день KIA собирает девять моделей и сто различных модификаций.

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