Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Более 90% оборудования операторов одного из крупнейших ботнетов (сети ботов) TrickBot, угрожавшего избирательному процессу в США, было выведено из строя за неделю корпорацией Microsoft. Об этом со ссылкой на одного из вице-президентов Microsoft Тома Берта 20 октября сообщает агентство Reuters .

«Мы вывели из строя большую часть их инфраструктуры», — рассказал Берт. По его словам, теперь, в преддверии ноябрьских президентских выборов, способность этой сети «находить цели и заражать их значительно снижена».

Высокопоставленный менеджер Microsoft признал, что данными, доказывающими взаимодействие сети TrickBot с руководством иностранных государств, компания в настоящее время не располагает. Но подчеркнул, что компания не допустит, чтобы ведомства «заинтересованного государства» помогли сети восстановить свой потенциал до того, как в США 3 ноября пройдут всеобщие выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, киберкомандование армии США провело операцию против одного из крупнейших ботнетов TrickBot, чтобы защитить от вмешательства президентские выборы в стране. Утверждается, что за этой сетью стоят якобы «русскоговорящие» хакеры.

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