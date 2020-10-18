Париж, , 15:00 — REGNUM Пуск ракеты-носителя «Союз-СТА» со спутником Falcon Eye-2 с космодрома «Куру» во Французской Гвиане состоится не ранее ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Первоначально запуск российской ракеты со спутником оптико-электронного наблюдения Земли, принадлежащим Объединённым Арабским Эмиратам, планировали провести ещё в марте текущего года. Запуск был задержан из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат».

Вскоре правительство Франции полностью остановило запуски с космодрома «Куру» из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В июне российские специалисты вернулись на космодром и устранили неполадки с разгонным блоком. Планировалось, что запуск состоится в сентябре или октябре, однако сейчас стало известно о новой задержке.

По данным РИА Новости, запуск состоится не ранее конца ноября. Отмечается, что задержка связана с проблемами с «Фрегатом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября с космодрома «Куру» стартовала ракета-носитель Vega с 53 малыми спутниками, принадлежащими 12 компаниям.

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