Пекин, , 13:36 — REGNUM В сентябре текущего года Китай импортировал 53,72 млрд интегральных микросхем, что является рекордным показателем. Об этом сообщает портал cnTechPost со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

За прошлый месяц Китай закупил интегральных микросхем на общую сумму 256,93 млрд юаней (около $38,36 млрд). Предыдущий рекорд по импорту микросхем в Китае был установлен в июле 2020 года. Тогда китайские компании закупили 46,9 млрд микросхем.

Всего за период с января по сентябрь 2020 года Китай импортировал 387,18 млрд интегральных микросхем, что на 23% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Напомним, в 2015 году правительство КНР представило госпрограмму «Сделано в Китае-2025», предусматривающую обеспечение самодостаточности Китая во многих секторах промышленности. В соответствии с этой программой к 2025 году Китай должен обеспечивать 70% от общей потребности в интегральных микросхемах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года аналитики компании IC Insights представили прогноз, согласно которому к концу 2024 года китайские производители будут обеспечивать только 20,7% от общей потребности интегральных микросхем.

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