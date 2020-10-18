Брюссель, , 13:11 — REGNUM Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) удовлетворено уровнем надёжности авиалайнеров Boeing 737 Max после внесения ряда изменений, заявил исполнительный директор EASA Патрик Кай. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Представитель EASA добавил, что сейчас ведомство занимается проверкой документов перед вынесением окончательного решения о возобновлении эксплуатации. Ожидается, что соответствующее решение будет принято в ноябре, после чего ещё четыре недели потребуется на общественное обсуждение. Таким образом, Boeing 737 Max могут появиться в небе над ЕС уже до конца 2020 года.

«Наш анализ показал, что достигнутый уровень безопасности является достаточно высоким», — подчеркнул Кай.

Эксплуатация Boeing 737 Max была приостановлена в марте 2019 года после двух крупных катастроф с участием этих авиалайнеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUMа, в августе компания Boeing возобновила продажи авиалайнеров 737 Max, поменяв их обозначение на 737−8.