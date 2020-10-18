Токио, , 11:34 — REGNUM Общее количество продаж новой игровой приставки PlayStation 5 за шесть лет может составить до 300 млн устройств, заявил аналитик Rakuten Securities Норио Иманака. Об этом сообщает портал Wccftech.

В настоящее время самой популярной игровой приставкой остаётся консоль PlayStation 2, выпущенная компанией Sony в 2000 году. За время жизненного цикла этой приставки было продано более 155 млн единиц. Этот результатат не смогла превзойти ни одна из более поздних консолей, однако эксперты считают, что PlayStation 5 может разойтись большим количеством экземпляров.

Аналитик Rakuten Securities Норио Иманака прогнозирует, что за первые 5 или 6 лет с момента релиза консоли общее количество продаж составит от 200 до 300 млн экземпляров. Он считает, что высокие технические характеристики этой приставки позволят ей конкурировать не только с другими консолями, но и с игровыми компьютерами. Иманака также предположил, что благодаря этой приставке компания Sony сможет выйти победителем из «войны консолей», в которой также участвуют производители Microsoft и Nintendo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября. Стоимость приставки составит 46 999 рублей и 37 999 рублей для версии без оптического привода.

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