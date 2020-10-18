Москва, , 11:04 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса ознакомили российских космонавтов с ходом работ по новым проектам пилотируемой космической техники. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Встреча космонавтов и технического руководства предприятий Роскосмоса была организована в формате видеоконференции в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Главный конструктор корабля «Орёл» Игорь Хамиц рассказал о ходе разработки нового корабля, призванного заменить используемые в настоящее время «Союзы».

Разработчики «Орла» продемонстрировали космонавтам уже готовые элементы корабля, а также показали схему выведения, полёта и посадки пилотируемой капсулы. Они отметили, что в новых кораблях на каждого члена экипажа будет приходиться вдвое больше места в пилотируемом отсеке, чем в кораблях серии «Союз МС».

Также космонавты были ознакомлены с ходом разработки ракеты-носителя «Ангара», которая будет использоваться для выведения кораблей «Орёл».

"Теперь такие встречи между Отрядом космонавтов и инженерными коллективами будут проводиться регулярно. Нельзя разрабатывать что-то без мнения того, кто потом этим будет пользоваться или управлять», — добавил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в Роскосмосе заявили, что первый макет корабля «Орёл» будет собран до конца 2020 года.

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