Москва, , 08:03 — REGNUM Взорваться при использовании может смартфон любой модели с неисправной батареей. Об этом сообщил партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов агентству «Прайм».

Эксперт объяснил, что к взрыву может привести повреждение батареи в результате контакта с водой или падения на твёрдую поверхность. Также неисправность батареи может быть вызвана длительной зарядкой и использованием неподходящего зарядного устройства.

Мясоедов отметил, что одним из внешних признаков неисправности батареи является её вздутие. В этом случае рекомендуется срочная замена аккумулятора.

Для того, чтобы не допустить взрыва смартфона эксперт посоветовал соблюдать несколько правил. Нельзя перегревать или деформировать устройство, допускать контакта с водой и использовать несоответствующие зарядные устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Роскачестве заявили, что основной причиной взрыва смартфонов являются бракованные аккумуляторы.

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