Москва, 17 октября 2020, 18:01 — REGNUM Российские ученые приступят к разработке нового поколения глубоководных спасательных аппаратов. Об этом 17 октября заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.
«В 2019 году утверждена новая программа ремонта, модернизации, сервисного обслуживания состоящих на вооружении флотов ВМФ России спасательных глубоководных аппаратов», — отметил Евменов.
Программа рассчитана на десять лет, помимо сервисного обслуживания судов, предполагается разработка нового поколения аппаратов.
Напомним, за последние годы в России был осуществлен ремонт и модернизация шести аварийно-спасательных аппаратов. В 2021 году предполагается модернизация еще одного судна, АС-36 «Бестер».