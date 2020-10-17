Токио, , 14:00 — REGNUM Компания Sucker Punch Productions выпустила обновление видеоигры Ghost of Tsushima с поддержкой кооперативного режима. Об этом сообщается на странице Sucker Punch Productions в социальной сети Twitter.

Кооперативный режим для эксклюзивной игры на PlayStation 4 получил название Legend. Поддержка кооперативного режима активируется после установки нового патча 1.1, который доступен для загрузки в PS Store.

Новый режим включает возможность прохождения сюжетных заданий вдвоём и режим с выживанием для четверых игроков. Также этот патч добавляет некоторые нововведения в одиночную сюжетную кампанию, включая новые уникальные предметы, счётчик времени в игре и новые настройки фоторежима.

Видеоигра Ghost of Tsushima была выпущена в июле 2020 года. За первые три дня с релиза было продано 2,4 млн копий игры, что стало рекордом для приставки PlayStation 4.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в Sucker Punch Productions заявили, что на новой консоли PlayStation 5 видеоигра Ghost of Tsushima будет работать с частотой до 60 кадров в секунду.

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