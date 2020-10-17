Париж, , 09:45 — REGNUM Автоматическая межпланетная стация BepiColombo успешно выполнила гравитационный манёвр у Венеры на пути к Меркурию. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

Совместная миссия ЕКА и Японского аэрокосмического агентства JAXA была запущена в октябре 2018 года. Зонд должен достичь Меркурия в 2025 году, перед этим BepiColombo предстоит выполнить девять гравитационных манёвров — изменений траектории полёта под действием гравитационных полей планет. 15 октября зонд успешно выполнил второй манёвр, пройдя на расстоянии около 10,7 тысяч километров от поверхности Венеры.

Сотрудник ЕКА Эльза Монтаньон отметила, что подготовка к гравитационному манёвру BepiColombo вблизи Венеры велась в течение трёх месяцев. Она добавила, что манёвр был выполнен успешно, а также в ходе этой операции были собраны некоторые научные данные об атмосфере Венеры.

«С каждым следующим манёвром мы на шаг приближаемся к ответу на некоторые из сложных вопросов о загадочной планете Меркурий», — добавил научный сотрудник ЕКА по проекту BepiColombo Йоханнес Бенкхофф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля зонд BepiColombo успешно выполнил гравитационный манёвр вблизи Земли.

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